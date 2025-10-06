Condò esalta Chivu | Ha ricomposto il puzzle Contro la Roma ci sarà questa statistica particolare…

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato il momento dell’ Inter in   Serie A. ROMA-INTER DOPO LA SOSTA – Dopo la pausa si riparte con Roma-Inter, che un po’ a sorpresa sarà il match tra miglior difesa e miglior attacco. Chivu ha finito di ricomporre il puzzle saltato in aria a Monaco, e ci ha aggiunto quella verticalità che è fra i moderni sinonimi di spettacolo. Sarà una bella partita. JUVE-MILAN – I rossoneri perdono contatto, ma dribblano un altro ostacolo e il cioccolatino estremo che Modric porge allo sciagurato Leao – che errore! – è il simbolo del plus garantito dal croato. 🔗 Leggi su Internews24.com

