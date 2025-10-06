Condò critico dopo Juve Milan | Impressionante la quantità di talento in campo e lo zero prodotto Poi fa un appunto a Tudor

Condò analizza il pareggio con il Milan, criticando la partita per mancanza di genio e sottolineando l’assenza di gol nonostante la quantità di talent o. Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan allo Stadium è stato oggetto di una critica serrata da parte di Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera. Il giornalista ha analizzato la sfida, sottolineando come la partita sia stata un confronto basato più sulla fisicità che sulla qualità e come il risultato finale sia deludente, considerando i nomi e il costoso talento schierato in campo dalle due formazioni. Condò ha descritto la partita come un evento privo di brillantezza, eccezion fatta per un singolo giocatore, muovendo al contempo una critica al tecnico Igor Tudor per una sostituzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

