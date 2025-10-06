Condò critico dopo Juve Milan | Impressionante la quantità di talento in campo e lo zero prodotto Poi fa un appunto a Tudor

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condò  analizza il pareggio con il  Milan, criticando la partita per mancanza di  genio  e sottolineando l’assenza di gol nonostante la quantità di  talent o. Il pareggio per  0-0  tra  Juventus  e  Milan  allo  Stadium  è stato oggetto di una critica serrata da parte di  Paolo Condò  sulle pagine del  Corriere della Sera. Il giornalista ha analizzato la sfida, sottolineando come la partita sia stata un confronto basato più sulla fisicità che sulla qualità e come il risultato finale sia deludente, considerando i nomi e il  costoso talento schierato in campo dalle due formazioni. Condò  ha descritto la partita come un evento privo di brillantezza, eccezion fatta per un singolo giocatore, muovendo al contempo una critica al tecnico  Igor Tudor  per una sostituzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cond242 critico dopo juve milan impressionante la quantit224 di talento in campo e lo zero prodotto poi fa un appunto a tudor

© Juventusnews24.com - Condò critico dopo Juve Milan: «Impressionante la quantità di talento in campo e lo zero prodotto». Poi fa un appunto a Tudor

In questa notizia si parla di: cond - critico

cond242 critico dopo juveRavezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto» - Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentali ... Riporta juventusnews24.com

Torno, segno e vinco? Com'è andato Lautaro dopo le pause nazionali. E alla Juve... - Lautaro punta la sfida con la Juve con la fame di chi spera di replicare in versione calcio il motto di Giulio Cesare, veni, vedi, vici, prima ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Critico Dopo Juve