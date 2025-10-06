Condanna a due anni per rapina e violazione dell’obbligo di dimora | due uomini finiscono in carcere

Due arresti e diversi altri interventi. I Carabinieri della compagnia di Lugo nel weekend hanno intensificato i controlli lungo le principali vie di comunicazione al fine prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: condanna - anni

Crac Burani, chiesta un’altra condanna: 2 anni per Giovanni, uno per Valter

Le ha ucciso il padre, dopo la condanna a 24 anni il pianto in aula. “Non è giusto, troppo poco. Io ho perso il babbo”

Rita Granata, uccisa da un pirata della strada: confermata in appello la condanna ad otto anni

Sono passati dieci anni esatti da quando ha finito di scontare la condanna per omicidio. Ma nel frattempo la giustizia ha riaperto i conti con lui. Stavolta l’accusa è di atti osceni aggravati in luogo pubblico. Vai su Facebook

Rapina un supermercato da minorenne: riconosciuto grazie alle impronte, 22enne finisce in carcere ad Acireale - Un 22enne di Acireale è stato arrestato dalla Polizia per rapina aggravata in un supermercato, dopo una condanna definitiva. Secondo virgilio.it

Marito e moglie picchiati e rapinati in casa a Canicattì, 35enne arrestata dopo condanna definitiva - Diventa definitiva la condanna a sei anni e due mesi di reclusione nei confronti di una 35enne, di Canicattì, ritenuta responsabile di una rapina violenta ai danni di una famiglia minacciata con ... Si legge su canicattiweb.com