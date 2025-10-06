Condanna a due anni per rapina e violazione dell’obbligo di dimora | due uomini finiscono in carcere

Due arresti e diversi altri interventi. I Carabinieri della compagnia di Lugo nel weekend hanno intensificato i controlli lungo le principali vie di comunicazione al fine prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

