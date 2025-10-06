Concorso pubblico alla d' Annunzio per la copertura di 2 posti nel settore amministrativo-gestionale

Un concorso pubblico per la copertura di 2 posti afferenti all’area dei funzionari del settore amministrativo-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, è stato bandito dall’università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti.Il concorso, per titoli ed esami, è riservato a laureati (vecchio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: concorso - pubblico

Concorso pubblico per 653 allievi della Polizia penitenziaria: come fare domanda

Nuovo concorso pubblico: 2700 posti: bando, requisiti e stipendio. Tutto quello che devi sapere

Nuovo concorso pubblico per insegnanti asilo 0-6: il Comune di Roma apre le porte al reclutamento nel 2026

? Concorso pubblico - Funzionario di Polizia Locale, conduttore di unità cinofila Il Comune di Jesolo ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 funzionario di polizia locale - conduttore di unità cinofila Scadenza domande: Vai su Facebook

Concorso Ministero della difesa: 111 posti per diplomati e laureati, esame con solo prova scritta - È stato pubblicato dal Ministero della difesa un concorso pubblico per l’assunzione presso di 111 unità di personale da inquadrare nei ruoli di Tecnici e Assistenti presso la Direzione Generale ... it.blastingnews.com scrive

Concorso pubblico: il conflitto di interessi in astratto non invalida automaticamente gli atti - Il giudizio in esame[2] ha ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela di un concorso pubblico, a causa del conflitto di interessi in cui versava il dirigente generale il quale, malgrado ... Come scrive diritto.it