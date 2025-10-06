Si riaprono i termini di domanda del concorso pubblico da 200 posti del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la cui domanda si potrà presentare ancora per una ventina di giorni, ma solo a vantaggio di specifici richiedenti. Il decreto ministeriale numero 5115601bis aveva emanato il bando che prevede la selezione pubblica, per titoli ed esami, per reclutare un contingente di personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato e a orario pieno e da inquadrare nei ruoli della Farnesina. Il bando, pubblicato sul portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) il 10 febbraio 2025, è stato oggetto di modifiche e integrazioni in tre articoli, variazioni che hanno reso necessario un tempo supplementare per presentare la domanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Concorso ministero Affari Esteri 2025 per 200 posti, riaperti i termini di domanda per 20 giorni: ecco per chi