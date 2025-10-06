Concorso docenti PNRR3 | chi non ha anni di servizio perde in partenza? Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato trattato il tema della convenienza a partecipare a un concorso anche in assenza di anni di servizio, con riferimento alla classe di concorso A07 ma in generale applicabile ad altre situazioni analoghe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

