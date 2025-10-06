Concorsi scuola proroga censimento aule al 20 ottobre NOTA
Le operazioni previste per il censimento e il collaudo delle aule informatizzate da destinare allo svolgimento delle prove concorsuali per l’anno scolastico 2025-2026 potranno essere completate entro il 20 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorsi scuola, anonimato delle prove scritte garantito dalla Costituzione: il Consiglio di Stato conferma che l’abrogazione dell’art. 14 DPR 487/1994 non elimina il principio di imparzialità. SENTENZA
“Ogni estate il mio futuro appeso a un filo”, la storia di Martina, sette anni di precarietà e cinque concorsi superati: “Se devo firmare con riserva, lascio la scuola”
Martina, sette anni da precaria e cinque concorsi superati: ‘Se devo firmare con riserva, lascio la scuola’
Decreto Scuola 127/2025: ancora assunzioni GPS sostegno, proroga diploma ITP, pubblicazione elenchi idonei concorsi PNRR. 44 emendamenti al voto la prossima settimana.
Scuola, PA, enti locali: l'autunno caldo dei Concorsi pubblici - 300 assunzioni nei ministeri: ecco le date, i profili richiesti e le scadenze da non perdere