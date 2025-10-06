Concorrente transgender al GF 2025 l’indiscrezione esclusiva | tutte le curiosità e la data del suo ingresso
Programmi Tv, c’è fermento attorno alla Casa più spiata d’Italia: le voci corrono veloci nei corridoi del gossip televisivo e una di queste sembra pronta a scuotere la nuova edizione del Grande Fratello 2025. Non è un pettegolezzo qualsiasi: si parla di un ingresso speciale, di quelli che fanno notizia e sono destinati ad aprire lunghe discussioni. Un concorrente transgender sarebbe infatti pronto a varcare la celebre porta rossa di Cinecittà. Il pubblico, già in trepidante attesa per le prime dinamiche di gioco, potrebbe presto assistere a un debutto carico di significati che vanno oltre la semplice curiosità televisiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it
