Concita dall’autopsia la verità sulla tragica morte durante il parto

Tempo di lettura: 2 minuti Il passo decisivo è stato compiuto: la Procura di Avellino ha affidato ai consulenti medici il compito di scandagliare la verità dietro la morte di Concita Perna, la donna di 41 anni originaria di Lioni che è deceduta poco dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro ha formalmente incaricato un collegio tecnico peritale, che dovrà verificare se vi siano state eventuali omissioni o errori nella gestione clinica prima, durante e dopo il ricovero di Concita dopo aver effettuato l’autopsia sul corpo della donna. Tra i nominativi scelti spiccano il medico legale Giovanni Zotti, il ginecologo Giuseppe De Masellis e l’anatomopatologo Roberto Russo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

