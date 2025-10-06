Concerto Handpan di Daniele Rebaudo

Vieni a vivere un’esperienza musicale unica con Daniele Rebaudo, Handpan Player, presso VibraSonic ad Albignasego (PD). Il concerto si terrà sabato 8 novembre 2025, dalle 20.30 alle 22, con ingresso a 10 euro. Daniele, diplomato in Pianoforte (2011) e in Strumenti a Percussione (2016) presso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

concerto - handpan

