Conceicao Juve perché togliere il migliore in campo contro il Milan? Chico sta diventando imprescindibile | è il più vivo tra i bianconeri e questi numeri lo confermano

Conceicao Juve, perché togliere il migliore in campo contro il Milan? I numeri di Chico confermano quest’aspetto. Una prestazione a due facce, un’altalena di giocate geniali e di errori. La partita di Francisco Conceicao contro il Milan è la fotografia perfetta del suo talento: tanto potenziale, ma ancora alla ricerca della continuità. Come sottolineato da Tuttosport e confermato dai dati di SofaScore, il portoghese è stato “il più vivo” della Juventus, ma la sua serata è stata un mix di luci e ombre. La strategia tattica del Milan, con una marcatura asfissiante su Yildiz, ha liberato spazi sulla destra, dove Conceicao ha provato a fare la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Capello: "Conceicao ha cambiato la Juve. Non capisco perché non togliere prima David" - Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'ingresso di Francisco Conceicao nel secondo tempo e che di fatto ha cambiato volto alla. Come scrive tuttomercatoweb.com
Conceicao infortunato, allarme Juve: lascia il Portogallo e rischia per l'Inter - Brutte notizie per la Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium. Scrive tuttosport.com