C’è un paradosso nel 2 ottobre dello Stadium: il giocatore più brillante della Juventus, Francisco Conceição, è anche quello che abbandona il campo per primo tra i titolari offensivi. Il portoghese, 22 anni appena compiuti, ha giocato una partita a due volti contro il Milan – fatta di accelerazioni devastanti e di qualche ingenuità di troppo – ma resta il simbolo di una squadra che, pur non segnando, ha trovato in lui l’unico vero lampo di qualità. Luci: tecnica pulita e iniziativa costante. Nella prima mezz’ora il Milan aveva costruito una gabbia perfetta intorno a Yildiz, e proprio da quella pressione nasce la libertà di Conceição sulla fascia opposta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Conceição, il migliore eppure sostituito: la sua partita contro il Milan divide ma racconta il suo talento