Conad richiama piatti compostabili e biodegradabili | non conformi al contatto con alimenti

Il gruppo della grande distribuzione ha annunciato un richiamo precauzionale di un lotto specifico di piatti biodegradabili e compostabili per una non conformità del prodotto al contatto con alcuni alimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conad - richiama

Conad richiama crostatine all’albicocca per possibile presenza di muffe

Conad richiama crostatine all’albicocca: “Non consumatele”. Cosa è successo

Rischi per la salute, Conad richiama piatti monouso di plastica per non conformità dei materiali - X Vai su X

Si allarga il richiamo di chiodi di garofano con pesticidi: prodotti e supermercati coinvolti Anche Conad ed Eurospin hanno richiamato alcuni prodotti potenzialmente contaminati Vai su Facebook

Conad richiama piatti compostabili e biodegradabili: non conformi al contatto con alimenti - Il gruppo della grande distribuzione ha annunciato un richiamo precauzionale di un lotto specifico di piatti biodegradabili e compostabili per una non ... Riporta fanpage.it

Richiamo Conad di piatti dessert bio e compostabili, lotto "non conforme al contatto con alcuni alimenti" - Conad ha richiamato dal commercio un lotto di piatti usa e getta biodegradabili e compostabili che non sono adatti al contatto con il cibo ... Secondo virgilio.it