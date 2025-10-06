Conad richiama piatti compostabili e biodegradabili | non conformi al contatto con alimenti

6 ott 2025

Il gruppo della grande distribuzione ha annunciato un richiamo precauzionale di un lotto specifico di piatti biodegradabili e compostabili per una non conformità del prodotto al contatto con alcuni alimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conad - richiama

