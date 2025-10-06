Con me l' Italia diventerà l' Ellystan

Finalmente un programma elettorale. La leader del Pd Elly Schlein, dopo anni di opposizione al grido «Abbasso Meloni, brutta e fascista», ha dedicato qualche minuto ad esporre agli italiani il suo progetto per il futuro del Paese nel caso in cui il Pd per la prima volta governasse dopo aver vinto le elezioni (ci auguriamo tutti che sia finita l'era di chi governa senza vincerle). Per essere più efficace nell'esposizione Schlein ha usato immagini di attualità e ci ha spiegato che le auto incendiate, gli incappucciati del Colosseo, le bandiere di Hamas ed Hezbollah apparse nel corteo ProPal, gli agenti di polizia feriti per garantire l'ordine pubblico senza alzare un dito contro questi criminali, l'adesione alla propaganda di Hamas, l'islamismo radicale e le moschee abusive sono la promessa che fa ai lavoratori reduci dall'ennesimo sciopero per Gaza perché per lei questa è l'Italia migliore, una specie di Ellystan da cui fuggo a gambe levate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

