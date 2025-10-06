Con la transizione energetica l’idrogeno cresce del 26%

QUANTO È IMPORTANTE l’energia per le nostre vite lo possono dire, dopo il black out generale, gli spagnoli e i portoghesi. Anche l’Italia si sta dotando di soluzioni di energia alternativa, sia con investimenti privati che pubblici importanti. Fra queste c’è anche ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici,idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno. La società chiude il 2024 con dati positivi. "I risultati del 2024 confermano la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di crescere anche in un contesto di mercato complesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

