Con la sua campagna Get More From Your Run Zalando racconta la corsa come esperienza personale e collettiva attraverso le storie di sette diversissimi runner

Iodonna.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M arina Oertwich è una dipendente Zalando, ha 65 anni e ha iniziato a correre a 44. Da allora ha corso 85 maratone e si prepara a tagliare il traguardo della sua 86ª. Per lei, correre è stato un modo per rafforzare corpo e mente, ma anche per scoprire il mondo. Djamila Böhm è un’atleta professionista specializzata nei 400 metri, ha trovato nel suo club di corsa molto più di un gruppo di allenamento: nuove amicizie e persino l’amore. C’è poi Marc Tortell, runner e content creator, che vive la corsa come una forma di espressione creativa e di connessione con la community, e Th? Minh Huy?n Nguy?n, fondatrice del Joy Run Collective, un club berlinese che promuove l’inclusione di donne, persone queer e runner di colore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

