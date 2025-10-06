Con la sua campagna Get More From Your Run Zalando racconta la corsa come esperienza personale e collettiva attraverso le storie di sette diversissimi runner
M arina Oertwich è una dipendente Zalando, ha 65 anni e ha iniziato a correre a 44. Da allora ha corso 85 maratone e si prepara a tagliare il traguardo della sua 86ª. Per lei, correre è stato un modo per rafforzare corpo e mente, ma anche per scoprire il mondo. Djamila Böhm è un’atleta professionista specializzata nei 400 metri, ha trovato nel suo club di corsa molto più di un gruppo di allenamento: nuove amicizie e persino l’amore. C’è poi Marc Tortell, runner e content creator, che vive la corsa come una forma di espressione creativa e di connessione con la community, e Th? Minh Huy?n Nguy?n, fondatrice del Joy Run Collective, un club berlinese che promuove l’inclusione di donne, persone queer e runner di colore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: campagna - more
Bober il castoro dà il via alla campagna Castor Woods per Dying Light: The Beast
Battlefield 6, EA ha organizzato una campagna da milioni di dollari per influencer e content creator
Civitavecchia, in azione i volontari di Fare Verde con la campagna “Basta mozziconi”
Blog | More than Palsy: parte la campagna di sensibilizzazione nella Giornata mondiale della paralisi cerebrale - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/06/more-than-palsy-giornata-mondiale-paralisi-cerebrale/?utm_term=Autofeed&utm_medium - X Vai su X
Nella giornata mondiale della paralisi cerebrale, la fondazione Fight the stroke lancia la campagna internazionale: More than palsy. Vai su Facebook
Trump a Tulsa, delude il primo comizio per la corsa bis alla Casa Bianca - La campagna di Donald Trump aveva vantato di aver ricevuto richieste per un milione di biglietti, ma a conti fatti 990. Si legge su ilsole24ore.com
EICMA con “That’s Amore” mette la passione al centro sua campagna 2025 - MILANO (ITALPRESS) – Quella per le due ruote è una passione viscerale ed EICMA la celebra nella sua campagna pubblicitaria 2025. Lo riporta msn.com