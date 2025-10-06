Con la bici si schianta violentemente contro un tabellone | 68enne portato d' urgenza in ospedale

Veronasera.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa nel peggiore dei modi la gita in Trentino di un 68enne residente a Pescantina. Come spiegano i colleghi di TrentoToday, l'uomo è rimasto coinvolto in una brutta caduta in bicicletta nella tarda mattinata di domenica 5 ottobre, mentre percorreva la pista ciclabile del Passo San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

