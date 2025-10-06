Con il ritiro di Tarquinia i frontiniani serrano le fila | Chiarezza e coralità per l' ultimo miglio
Ritiro della maggioranza a Tarquinia. La squadra di consiglieri e assessori del Patto civico hanno "serrato le fila", nel consueto appuntamento annuale che la sindaca Chiara Frontini indice per fare il punto della situazione e guardare alle sfide dei prossimi mesi e in generale per il ritorno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
