Con il ritiro di Tarquinia i frontiniani serrano le fila | Chiarezza e coralità per l' ultimo miglio

Viterbotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritiro della maggioranza a Tarquinia. La squadra di consiglieri e assessori del Patto civico hanno "serrato le fila", nel consueto appuntamento annuale che la sindaca Chiara Frontini indice per fare il punto della situazione e guardare alle sfide dei prossimi mesi e in generale per il ritorno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Con il ritiro di Tarquinia i frontiniani "serrano le fila": "Chiarezza e coralità per l'ultimo miglio"

