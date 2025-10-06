Comunicato Stampa | Nel quartiere Brancaccio a Palermo un' area rivive nel segno dell' energia green

E' stato inaugurato uno degli impianti fotovoltaici della società Beta Energia Srl, in via Giardini della Fawara, nel quartiere Brancaccio-Ciaculli, a Palermo. L'impianto da 1 megawatt, appena connesso alla rete, si inserisce in un progetto più ampio di riqualifica del territorio. Attorno ad esso, infatti, sorgerà un'area verde urbana rigenerata, destinata non solo agli abitanti della zona, ma all'intera comunità. Un piccolo pezzo di Conca d'Oro che verrà restituito alla città grazie all'intervento di privati. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Cer Plus Italia S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

