Comunicato Stampa | CRV - Ride the Dreamland 2025 Ciambetti | Appuntamento sportivo di eccellenza

(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - “Didier Tronchet, giornalista francese autore del “Piccolo trattato di ciclosofia”, afferma che “Dall'alto della bicicletta, il mondo è diverso. Innanzi tutto, proprio grazie all'innalzamento del punto di vista il ciclista è indiscutibilmente, fuori dalla mischia. Busto eretto, mento in alto, il ciclista fluttua al di sopra della moltitudine, senza disprezzo, ma senza nemmeno curarsi delle desolanti contingenze della terraferma”. Mi sembra una descrizione particolarmente felice e calzante per Ride the Dreamland, che contiene nel nome il senso di un progetto che è innanzitutto frutto di passione: pedalare nella terra dei sogni, facendo del Veneto una terra non certo idealizzata ma piuttosto ideale non solo livello sportivo, ma anche sociale, culturale e turistico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

