Comunicato Stampa | CRV - Ride the Dreamland 2025 Ciambetti | Appuntamento sportivo di eccellenza
(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - “Didier Tronchet, giornalista francese autore del “Piccolo trattato di ciclosofia”, afferma che “Dall'alto della bicicletta, il mondo è diverso. Innanzi tutto, proprio grazie all'innalzamento del punto di vista il ciclista è indiscutibilmente, fuori dalla mischia. Busto eretto, mento in alto, il ciclista fluttua al di sopra della moltitudine, senza disprezzo, ma senza nemmeno curarsi delle desolanti contingenze della terraferma”. Mi sembra una descrizione particolarmente felice e calzante per Ride the Dreamland, che contiene nel nome il senso di un progetto che è innanzitutto frutto di passione: pedalare nella terra dei sogni, facendo del Veneto una terra non certo idealizzata ma piuttosto ideale non solo livello sportivo, ma anche sociale, culturale e turistico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa N. 1055 - 5 ottobre 2025 - Formazione “Io Non Rischio” per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/formazione-io-non-rischio-per-i-volontari-del-gruppo-comunale-di-protezion Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 143 - X Vai su X
Comunicato Stampa: CRV - Ride the Dreamland 2025, Ciambetti: "Appuntamento sportivo di eccellenza" - “Didier Tronchet, giornalista francese autore del “Piccolo trattato di ciclosofia”, afferma che ... Secondo iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Ride The Dreamland, Ciambetti: “Veneto protagonista del ciclismo” - “Con Ride the Dreamland si apre la settimana veneta del ciclismo, che vedrà la nostra regione protagonista del mondo sportivo: da tempo, a livello internazionale, questo ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it