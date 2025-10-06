Comunicato Stampa | CRV - Presidente Ciambetti presenta serata di approfondimento su legge sulle fucilazioni
(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - Domani, martedì 7 ottobre, alle 20.30, al Teatro Civico di Schio, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti promuoverà una serata di approfondimento sul progetto di legge n. 89 "Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto", di cui è stato promotore. La serata, che si intitola "Un debito di verità: il Veneto e i fucilati ingiustamente", vedrà la partecipazione di Marzio Favero, relatore del provvedimento, Sergio Dini, magistrato, Pierluigi Granata, Colonnello GdF e criminologo, Attilio Colpo, storico, e di sindaci del vicentino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
