Comunicato Stampa | CRV - Presentato il Codice Parlamentare di Federico Silvio Toniato Segretario generale del Senato
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa N. 1055 - 5 ottobre 2025 - Formazione “Io Non Rischio” per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/formazione-io-non-rischio-per-i-volontari-del-gruppo-comunale-di-protezion Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 143 - X Vai su X
Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la seconda edizione D. Work MEET, Meeting giovani e imprese - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- Segnala iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Presentata al Ferro Fini la campagna di Reclutamento 2026 al Corpo delle ‘Crocerossine’ - Soranzo (FdI): “Trasmettete alle nuove generazioni lo spirito del donare sé stessi e aiutate la comunità” (Arv) Venezia 25 set. Scrive gazzettadiparma.it