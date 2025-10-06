Comunicato Stampa | CRV - Presentata in Consiglio Veneto la seconda edizione D Work MEET Meeting giovani e imprese
(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- LV) ha presentato il progetto D•Work MEET • Meeting giovani & imprese, promosso dall'associazione culturale Dotmob di Oderzo, che ha come scopo unico la promozione e la valorizzazione della cultura imprenditoriale. L'ambiente digitale, dove si muove D•Work, permette di far viaggiare i valori, gli obiettivi, le idee della Rete nel mondo, senza allontanarci dai luoghi dove vogliamo realizzare il nostro pensiero. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
