Comunicato Stampa | CRV - ' Il Medico che vorrei' manuale che riporta serenità nel rapporto fra medico e ammalato

(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - “Quello che presentiamo oggi è un libro che, più che “parlare di medicina”, parla di noi: di come ci incontriamo quando la salute vacilla, di come ci ascoltiamo quando la paura prende il sopravvento, di come costruiamo fiducia. Questo libro nasce con una promessa semplice e potentissima: riportare serenità nel rapporto fra medico e ammalato attraverso esperienze e aneddoti maturati in oltre cinquant'anni di professione. Non un saggio, non un'autobiografia, ma un invito pratico a guardare l'un l'altro “dal punto di vista dell'altro”, perché da quella reciprocità nascono umanità, professionalità e dignità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

