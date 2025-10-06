Comunicato Stampa | CRV - ' Il Medico che vorrei' manuale che riporta serenità nel rapporto fra medico e ammalato
(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - “Quello che presentiamo oggi è un libro che, più che “parlare di medicina”, parla di noi: di come ci incontriamo quando la salute vacilla, di come ci ascoltiamo quando la paura prende il sopravvento, di come costruiamo fiducia. Questo libro nasce con una promessa semplice e potentissima: riportare serenità nel rapporto fra medico e ammalato attraverso esperienze e aneddoti maturati in oltre cinquant'anni di professione. Non un saggio, non un'autobiografia, ma un invito pratico a guardare l'un l'altro “dal punto di vista dell'altro”, perché da quella reciprocità nascono umanità, professionalità e dignità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa N. 1055 - 5 ottobre 2025 - Formazione “Io Non Rischio” per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/formazione-io-non-rischio-per-i-volontari-del-gruppo-comunale-di-protezion Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 143 - X Vai su X
Comunicato Stampa: CRV - Presentato a palazzo Ferro Fini 'Il medico che vorrei', il libro del professor Claudio Ronco - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Lo riporta iltempo.it
CRV - Presentato a palazzo Ferro Fini 'Il medico che vorrei', il libro del professor Claudio Ronco - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato il volume di Claudio Ronco ‘Il medico che vorrei. Segnala ansa.it