Comunicato Stampa | CRV - Ciambetti | Codice parlamentare opera che richiama a responsabilità di custodire le regole

(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - “L'opera del dott. Toniato che viene presentata oggi non nasce per caso, ma dall'esperienza e dalla profonda conoscenza delle istituzioni di chi ricopre oggi il ruolo di Segretario generale del Senato, vivendo quotidianamente le dinamiche, le procedure e le complessità che caratterizzano il cuore della nostra vita democratica. La forza di questo libro sta proprio nella sua capacità di mettere ordine in un ambito che appare spesso distante, quasi inaccessibile, ma che invece riguarda da vicino la vita di ciascuno di noi. Con oltre novecento pagine di norme, regolamenti, pareri e disposizioni, questo codice non è un semplice manuale tecnico, bensì una bussola che consente a chi opera nelle istituzioni e a chi le studia di orientarsi in un sistema complesso, fatto di leggi, prassi e rapporti tra organi dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

