N ella mattinata di lunedì 6 ottobre il Comune di Milano ha celebrato il primo anniversario della Fondazione Giulia Cecchettin, l'iniziativa nata per onorare la memoria di Giulia, vittima di femminicidio nel novembre 2023. L'evento "Un anno di Fondazione Giulia Cecchettin: fermiamo insieme la violenza di genere attraverso la prevenzione e l'educazione" si e' tenuto a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell'assessore al Welfare Lamberto Bertole' e di Gino Cecchettin, presidente della fondazione.

