Comune di Arezzo anticipazione dell' accensione impianti termici
Arezzo, 6 ottobre 2025 – In considerazione dell'abbassamento della temperatura di questi giorni, con apposita ordinanza è stata stabilita l'anticipazione dell'accensione degli impianti termici a partire da oggi 6 ottobre fino al 10 ottobre compreso nel limite massimo di 5 ore giornaliere. Nell'ordinanza si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde e si ricorda l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17 centigradi per edifici industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 centigradi per tutti gli altri edifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata
Cia Arezzo alla protesta a Bruxelles: "La politica agricola comune smantellata, a rischio le nostre imprese"
Voucher sport 2025: il Comune di Arezzo aumenta le risorse del 50%
Giovanna Carlettini, assessore alle pari opportunità del Comune di Arezzo e candidata alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia, accoglie con convinzione e soddisfazione l’iniziativa che istituzionalizza la necessità di attivare un impegno condiviso per sensibil Vai su Facebook
