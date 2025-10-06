Comune di Arezzo anticipazione dell' accensione impianti termici

Arezzo, 6 ottobre 2025 – In considerazione dell'abbassamento della temperatura di questi giorni, con apposita ordinanza è stata stabilita l'anticipazione dell'accensione degli impianti termici a partire da oggi 6 ottobre fino al 10 ottobre compreso nel limite massimo di 5 ore giornaliere. Nell'ordinanza si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde e si ricorda l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17 centigradi per edifici industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 centigradi per tutti gli altri edifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

