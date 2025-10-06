Comune-Anas accordo per minimizzare i disagi | i lavori sul Punta Penna si svolgeranno in orario notturno

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi il Comune di Taranto ha avviato un proficuo dialogo istituzionale con Anas Spa, al fine di evitare i disagi ai cittadini. L’amministrazione e la società si sono confrontate sui futuri cantieri e sull’impatto dei lavori in termini di viabilità e sicurezza stradale. Obiettivo comune è la garanzia delle tempistiche, l’efficienza nella realizzazione, ma anche la necessità che i lavori non impattino, in maniera negativa, sulle arterie stradali coinvolte. Il dialogo costruttivo ha già portato ad un primo risultato: gli interventi di manutenzione previsti, a partire dal prossimo 13 ottobre, sul Ponte Punta Penna (SS7 Ter), si svolgeranno nelle ore notturne, nella fascia oraria 21. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

