Due date che è bello affiancare: nel 1885 usciva il primo numero del "Carlino" e nel 1886 al teatro Comunale della nostra città Giuseppe Verdi presentava il suo "Don Carlo" in quella che oggi chiamiamo appunto la ‘versione di Modena’, cinque atti in italiano ma senza le danze del debutto francese. "Già allora il nostro teatro era in grande evidenza nel panorama operistico e vi si tenevano prime assolute. La musica a Modena aveva ottime radici", fa notare il maestro Aldo Sisillo che da 23 anni dirige il Comunale di Modena, oggi intitolato a Luciano Pavarotti e Mirella Freni, leggende della lirica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comunale culla della lirica: "Tradizione e avanguardia. Coltiviamo nuovi talenti"