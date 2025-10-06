Compagni che sbagliano? No maranza che sfasciano

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati. Tutto pur di negare il problema: l’asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

compagni che sbagliano no maranza che sfasciano

© Laverita.info - Compagni che sbagliano? No, maranza che sfasciano

In questa notizia si parla di: compagni - sbagliano

Col caso Kirk continua a sinistra la serie dei ‘Compagni che sbagliano’

Cerca Video su questo argomento: Compagni Sbagliano No Maranza