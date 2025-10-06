Compagni che sbagliano? No maranza che sfasciano
Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati. Tutto pur di negare il problema: l'asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti.
Col caso Kirk continua a sinistra la serie dei ‘Compagni che sbagliano’
"guerriglia antagonista" is the new "compagni che sbagliano". No caro Corriere, sono 50 anni che raccontate la frescaccia delle " frange estremiste". È tutta roba organica ai partiti e ai sindacati, coccolata nei centri sociali e sfoderata in piazza quando serve
