Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati. Tutto pur di negare il problema: l’asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Compagni che sbagliano? No, maranza che sfasciano