Commento al Vangelo di oggi 6 ottobre 2025 | Lc 10,25-37
Meditiamo il Vangelo del 6 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» Lunedì della XXVII settimana. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: commento - vangelo
Commento al Vangelo di oggi 14 luglio 2025: Mt 10,34-11,1
Commento al Vangelo di oggi 15 luglio 2025: Mt 11,20-24
Commento al Vangelo di oggi 17 luglio 2025: Mt 11,28-30
La vera compassione cristiana è lasciarsi toccare dal dolore dell'altro - La parabola del buon samaritano raccontata nella pagina del Vangelo di Luca di oggi, viene detta da Gesù per spiegare al dottore ... Da famigliacristiana.it
Commento al Vangelo di oggi 24 settembre 2025: Lc 9,1-6 - Meditiamo il Vangelo del 24 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Riporta lalucedimaria.it