Commedie italiane | i migliori film da vedere recenti e passati

La commedia è uno dei generi che più identificano il grande cinema italiano, presente sin dagli albori, prima ancora dell’avvento del sonoro. Con l’arrivo del cinema parlato nacque la commedia dei telefoni bianchi, legata alla borghesia e alle ideologie del Ventennio. Da lì si arrivò all’età d’oro della commedia all’italiana, il periodo più iconico e riconosciuto nel mondo, capace di raccontare con ironia i vizi e le virtù di un Paese in trasformazione. Nel tempo, tra declinazioni demenziali, politiche, sexy o brillanti, la commedia italiana ha saputo reinventarsi, restando uno dei generi più amati dal pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

