Comitato Allagati appuntamento tra vicesindaco e residenti delle zone coinvolte

Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre, alle 17.30, la sala del Consiglio comunale della residenza municipale di Ferrara ospiterà l'incontro organizzato dal vicesindaco Alessandro Balboni, con i cittadini del Comitato Allagati.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayObiettivo dell'appuntamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

