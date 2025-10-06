Comitato Allagati appuntamento tra vicesindaco e residenti delle zone coinvolte
Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre, alle 17.30, la sala del Consiglio comunale della residenza municipale di Ferrara ospiterà l'incontro organizzato dal vicesindaco Alessandro Balboni, con i cittadini del Comitato Allagati.Obiettivo dell'appuntamento.
