Come vedere la Superluna di ottobre e come influenza alcuni segni zodiacali

La notte tra il 6 e il 7 ottobre il cielo offrirà uno degli spettacoli più intensi dell’anno: la prima Superluna del 2025, nota anche come Luna del Cacciatore o Luna di Sangue. Il nostro satellite, trovandosi al perigeo – il punto più vicino alla Terra della sua orbita – apparirà più grande del 7% e fino al 15% più luminoso rispetto a una Luna piena ordinaria. Il massimo splendore sarà raggiunto alle 5:48 di martedì 7 ottobre, ma lo spettacolo sarà visibile anche nelle sere precedenti e successive. La Luna del Cacciatore o Luna Rossa. Il nome “Luna del Cacciatore” risale alle antiche tradizioni dei nativi americani, che associavano questa fase del ciclo lunare al periodo di caccia e raccolto prima dell’inverno. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Come vedere la Superluna di ottobre e come influenza alcuni segni zodiacali

In questa notizia si parla di: vedere - superluna

