Il caldo torrido di Shanghai e una programmazione troppo intensa. Potrebbero essere le ragioni alle spalle dei crampi di Jannik Sinner, che hanno costretto l’azzurro al ritiro nel match di terzo turno sul cemento cinese contro Tallon Griekspoor. Il numero due del mondo si è arreso sul punteggio di un set pari dopo aver vinto quello di apertura al tiebreak e perso per 7-5 il secondo, quando ha accusato i primi problemi fisici. Nel quarto game del terzo ha iniziato a zoppicare vistosamente tenendosi la gamba destra, giocando gli ultimi punti praticamente da fermo e aspettando il cambio di campo. Da regolamento, tuttavia, i crampi non possono essere trattati come infortunio e pertanto non si può ricorrere al medical time out da tre minuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come sta Sinner dopo il ritiro per crampi e quando torna in campo