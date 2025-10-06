Come sta Jannik Sinner dopo il ritiro di Shanghai | riposo a Monte Carlo poi farà test specifici

Nessun infortunio grave per Sinner: il ritiro è dovuto al caldo e all’umidità. Ora riposo a Monte-Carlo e test prima di Six Kings Slam, Vienna e Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Nessun allarme dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor. Come rende noto Supertennis, Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, "ha solo bisogno di qualche giorno di riposo".

Jannik Sinner si è ritirato dal Rolex Shanghai Masters. L'azzurro era al terzo set del match contro Griekspoor (avevano vinto un set a testa) e si è dovuto arrendere ai crampi, dopo due ore e mezza di gioco

Come sta Jannik Sinner dopo il ritiro di Shanghai: riposo a Monte Carlo, poi farà test specifici - Nessun infortunio grave per Sinner: il ritiro è dovuto al caldo e all'umidità.

Sinner torna a casa dopo l'infortunio: come sta davvero e cosa farà adesso - Jannik Sinner è rientrato a Montecarlo dopo il ritiro al terzo turno dell'ATP 1000 di Shanghai contro Tallon Griekspoor.