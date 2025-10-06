Come sta Jannik Sinner dopo il ritiro a Shangai La rincorsa verso Alcaraz cosa farà adesso

Ancora problemi di salute per Jannik Sinner, costretto al ritiro dal Masters di Shanghai. Lo scontro con l’olandese Tallon Griekspoor, valido per accedere agli ottavi del torneo cinese, è finito con l’abbandono dell’azzurro. Proprio come successo a Cincinnati per la finale del TK, a causa di un virus. Stavolta ad abbattere Sinner sono stati i crampi, che non lo facevano reggere in piedi, dopo il problema gastrointestinale che lo aveva già debilitato lo scorso 30 settembre. Anche se molte partite vengono giocate di notte, il torneo in Cina mette gli atleti in condizioni estreme con picchi di umidità al 90%: «È brutale, soprattutto al mattino», aveva detto Novak Djokovic che in campo ha vomitato dal caldo. 🔗 Leggi su Open.online

