Inizia oggi la cosiddetta “Settimana del Nobel”. Da oggi, e fino a lunedì prossimo, si assegneranno i seguenti premi: Medicina (6 ottobre, appunto), Fisica (7 ottobre), Chimica (8 ottobre), Letteratura (9 ottobre), Pace (10 ottobre) e Economia (13 ottobre). Il 27 novembre 1895, il chimico svedese Alfred Nobel istituisce un riconoscimento a suo nome per premiare le eccellenze di letteratura, scienza e per la pace. Da quel momento, la vittoria del premio Nobel rappresenta il punto più alto, a livello professionale, nella vita di donne e uomini che lavorano in ambito scientifico e culturale. Ma come si ottiene un simile onore? Non basta il talento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come si fa a vincere il premio Nobel? Spoiler: non ci si può autocandidare