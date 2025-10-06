Come si fa a vincere il premio Nobel? Spoiler | non ci si può autocandidare

Cultweb.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia oggi la cosiddetta “Settimana del Nobel”. Da oggi, e fino a lunedì prossimo, si assegneranno i seguenti premi: Medicina (6 ottobre, appunto), Fisica (7 ottobre), Chimica (8 ottobre), Letteratura (9 ottobre), Pace (10 ottobre) e Economia (13 ottobre). Il 27 novembre 1895, il chimico svedese Alfred Nobel istituisce un riconoscimento a suo nome per premiare le eccellenze di letteratura, scienza e per la pace. Da quel momento, la vittoria del premio Nobel rappresenta il punto più alto, a livello professionale, nella vita di donne e uomini che lavorano in ambito scientifico e culturale. Ma come si ottiene un simile onore? Non basta il talento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

