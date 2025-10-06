Come NON utilizzare Yildiz e Leao
Da un po’ di tempo, ormai, le partite tra Juventus e Milan lasciano a chi le guarda un certo senso di sconforto. Due squadre che quando si affrontano senza riuscire a dare il meglio di sé stesse, e che se trovano un’occasione o addirittura il gol lo fanno quasi per caso, contro la propria volontà. È stato così lo scorso anno ed è stato così anche ieri sera. Juve e Milan ci hanno ricordato che certe volte la domenica sera è meglio andare a letto presto per iniziare la settimana con un po’ di stanchezza in meno. E anche quando avrebbero potuto mettere un po’ di pepe sulla partita, si sono rifiutate di farlo, con errori sottoporta davvero inammissibili a questo livello. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
