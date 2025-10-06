Come ha fatto David a toccare solo 17 palloni contro il Milan cancellando l'attacco della Juventus
Jonathan David ha vissuto una serata da incubo contro il Milan. L'attaccante della Juventus è rimasto in campo per quasi 70 minuti riuscendo a toccare solo 17 palloni senza mai tirare in porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: david - toccare
(CDS)"Rebus punte per la Juve: in Champions può toccare a David" ? https://ow.ly/3JZ950X3poW Vai su Facebook
(CDS)"Rebus punte per la Juve: in Champions può toccare a David" ? https://ow.ly/erPS50X3poX - X Vai su X
Come ha fatto David a toccare solo 17 palloni contro il Milan cancellando l’attacco della Juventus - L’attaccante della Juventus è rimasto in campo per quasi 70 minuti riuscendo a toccare solo 17 palloni senza mai tirare in porta. Come scrive fanpage.it
Come ha fatto David a sbagliare un gol clamoroso a porta vuota durante Villarreal-Juventus - La Juventus sfiora il colpaccio in casa del Villarreal e dopo il pareggio al 90' di Renato Veiga pesa come un macigno l'errore clamoroso di David tutto ... Scrive fanpage.it