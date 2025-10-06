Come ha fatto David a toccare solo 17 palloni contro il Milan cancellando l'attacco della Juventus

Jonathan David ha vissuto una serata da incubo contro il Milan. L'attaccante della Juventus è rimasto in campo per quasi 70 minuti riuscendo a toccare solo 17 palloni senza mai tirare in porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come ha fatto David a toccare solo 17 palloni contro il Milan cancellando l'attacco della Juventus - L'attaccante della Juventus è rimasto in campo per quasi 70 minuti riuscendo a toccare solo 17 palloni senza mai tirare in porta.

