Come gestire correttamente i compensi ai collaboratori occasionali

Le regole fiscali e contributive per evitare errori e sanzioni. Nel mondo del lavoro moderno, sempre più aziende e professionisti si avvalgono della collaborazione occasionale per attività temporanee o specifiche. Tuttavia, la gestione dei compensi per questi rapporti non continuativi richiede attenzione, perché anche se "occasionale", si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro che deve rispettare regole precise. Quando si parla di collaborazione occasionale. La prestazione occasionale si configura quando una persona svolge un'attività in modo saltuario e non abituale, senza vincolo di subordinazione.