comacchiese 1 solarolo 1 COMACCHIESE: Campi, Felloni (46’ Bottini), Ferri, Gordini, Temporin, Minieri, Centonze, Taroni, Brito, Gherlinzoni, Elshazly. A disp.: Simoni, Montanari, Ravaglia, Manfrini, Draghetti, Mazzavillani, Riberti, Noschese. Allenatore: Candeloro. SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Gabrielli, Campomori, Malo, Nastese, Piancastelli, Costa, Chiarini (81’ Dal Monte), Fernandi (89’ Magri), Andreoli (73’ Santucci). A disp.: Zannoni, Vallicelli, Menicucci, Nardi, De Marco, Longo. Allenatore: Evangelisti. Arbitro: Zorzon di Trieste Marcatori: 24’ Andreoli (S); 57’ Bottini (C). Note: ammoniti Gabrielli e Costa La fatica a fare gol, i rischi corsi spesso dietro e l’imprecisione nei passaggi sono le principali difficoltà su cui si dovrà concentrare la Comacchiese per migliorare la sua stagione e la sua classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Comacchiese, solo un pari. Col Solarolo deve rincorrere