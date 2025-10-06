Coma_Cose si separano dopo un anno di matrimonio | Decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata

Questa estate la loro lontananza aveva fatto destare più di un qualche sospetto. Poi qualche rumors dietro le quinte e oggi, lunedì 6 ottobre, è arrivata la conferma. Il duo ComaCose, formato da Fausto Zanardelli, noto anche con lo pseudonimo di Fausto Lama, e Francesca Mesiano, nota come California, interrompono il loro matrimonio. I due si sono sposati il 3 ottobre 2024 con un rito civile nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale a Milano. I due, ex ormai coniugi, avevano svelato la proposta di matrimonio durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. “Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

