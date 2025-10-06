Fausto Lama e California, la fine di un amore (e di un progetto). Dopo mesi di indiscrezioni e voci di crisi, Fausto Lama e California, coppia nella vita e nel duo musicale ComaCose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore e del loro percorso artistico condiviso. La notizia è arrivata con un post sui social e un video simbolico che li mostra mentre intraprendono due strade diverse. “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi — scrivono —. Abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti gli impegni presi. La sinergia lavorativa ha finito per cannibalizzare la vita privata, che si è spenta piano piano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Coma_Cose, cuoricini spezzati e relazione finita: ‘Non eravamo più una coppia, solo un duo sul palco’