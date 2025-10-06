Coma_Cose al capolinea Fausto e Francesca si sono lasciati

Fine dell'amore. E fine anche del sodalizio artistico. Era nell'aria da tempo ma ora è arrivata l'annuncio ufficiale. Dopo mesi di rumors, con un post sui loro canali social, Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte i ComaCose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e anche del sodalizio artistico. "Ebbene sì.Fausto e Francesca si sono lasciati", scrive l'ormai ex duo. Una decisione "unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni".             Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da ComaCose (@comacose)     Nel lungo e toccante post, corredato anche da un video dove si vedono i due artisti intraprendere strade diverse, si legge: "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c'era proprio più nulla da riprendere". 🔗 Leggi su Iltempo.it

