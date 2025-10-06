Coma Cose si separano | finisce la coppia stop al duo

Una conferma arrivata senza clamori, ma capace di lasciare il segno: Fausto Lama e Francesca Mesiano hanno comunicato la fine del loro legame sentimentale e della collaborazione artistica. Un epilogo condiviso e ponderato, reso pubblico con parole misurate e un video che suggella un passaggio delicato: due strade che si separano, con rispetto.

