Coma Cose si separano | finisce la coppia stop al duo

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una conferma arrivata senza clamori, ma capace di lasciare il segno: Fausto Lama e Francesca Mesiano hanno comunicato la fine del loro legame sentimentale e della collaborazione artistica. Un epilogo condiviso e ponderato, reso pubblico con parole misurate e un video che suggella un passaggio delicato: due strade che si separano, con rispetto. Un annuncio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

