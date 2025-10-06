Coma Cose la rottura è ufficiale | Tempo di camminare da soli
I Coma Cose si sono lasciati: ad annunciarlo sono stati loro stessi con un post sui social. "Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati", hanno scritto Fausto Lama e Francesca Mesiano, parlando di una decisione "unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni". A corredo del post un video in cui si vedono i due artisti intraprendere strade diverse. "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere", ha spiegato il duo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
