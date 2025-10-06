Coma Cose fine di un’epoca Si chiude il cerchio tra musica e amore

Il duo milanese annuncia la separazione artistica e sentimentale: “Eravamo solo una coppia sul palco” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Coma Cose, fine di un’epoca. Si chiude il cerchio tra musica e amore

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Cuoricini spezzati, i Coma cose si lasciano dopo 10 anni - X Vai su X

Fausto e Francesca si sono lasciati. E a separarsi non è solo la coppia, ma anche il duo Coma Cose. I due artisti, fidanzati da dieci anni, avevano annunciato le nozze a Sanremo nel 2023. E il 3 ottobre 2024, quasi a sorpresa, Fausto Zanardelli e Francesca M Vai su Facebook

Coma Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coma Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live ... Da tg24.sky.it

I Coma Cose si sono lasciati: la fine di una storia d’amore - I Coma Cose si sono lasciati: l'annuncio ufficiale di Fausto e California dopo un anno di matrimonio. Riporta lifestyleblog.it