Colpo grosso nel negozio di antiquariato di Prati bottino da 100mila euro
Hanno tagliato la serranda di un negozio di antiquariato e poi hanno portato via oggetti in oro e argento, per un valore di 100mila euro. Colpo grosso a Prati dove una banda è entrata in azione la scorsa notte.I malviventi - almeno quattro - intorno alle 3 di domenica 5 ottobre hanno fatto tappa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: colpo - grosso
Colpo grosso in gioielleria, i ladri via con la cassaforte
Colpo grosso al Certaldo . In difesa arriva Mengue
Colpo grosso. Il Grosseto prende anche Vieri Regoli punta classe 1992
Beffa atroce nei minuti finali e sfuma il colpo grosso. Purtroppo a nulla vale il gol di Capi in casa della capolista Victoria #Rimini #Sport Vai su Facebook
"Tentano il colpo grosso in gioielleria, ma la cassaforte non entra in auto: ladri in fuga". - X Vai su X
Colpo grosso da 200mila euro a Dior in centro a Firenze - furto della malavita nel centro di Firenze pochi giorni dopo quello della notte di Ferragosto per centinaia di migliaia di euro di preziosi razziati in una gioielleria vicina a piazza ... Si legge su ansa.it
Colpo grosso da 200mila euro in un negozio Dior in centro a Firenze - furto della malavita nel centro di Firenze pochi giorni dopo quello della notte di Ferragosto per centinaia di migliaia di euro di preziosi razziati in una gioielleria vicina a piazza ... Segnala rainews.it